Maltempo, diluvia tra Liguria e Toscana: Tigullio e Lunigiana sott’acqua. Pioggia in Lombardia, neve sulle Alpi | LIVE

E’ iniziata l’attesa ondata di maltempo che nelle prossime ore riporterà l’inverno sull’Italia. Al momento il freddo è limitato all’estremo Nord, sulle Alpi dove nevica a partire dai 1.200 metri di altitudine, mentre il clima è ancora tiepido nel resto del Paese, tanto che a Rimini e Cesena abbiamo ancora +15°C dopo il tramonto per l’effetto favonio provocato dalle correnti sud/occidentali.

Dall’altro lato dell’Appennino, infatti, sta diluviando per effetto “stau”. Piove intensamente su gran parte della Liguria, pur con clima mite (abbiamo +13°C sia a Genova che a La Spezia), e piove anche sullo stadio Ferraris del capoluogo ligure dove alle 18 inizierà la partita Sampdoria-Napoli in cui si celebrerà Gianluca Vialli, che con la maglia della Sampdoria ha vinto un indimenticabile scudetto, e poi vedrà impegnate in campo due squadre in lotta rispettivamente per la salvezza e lo scudetto. In Liguria fino al momento sono caduti 84mm di pioggia a Parazzuolo di Rezzoaglio, 83mm a Favale di Malvaro, 82mm a Belpiano, 70mm a Chiavari, 57mm a Lavagna, 56mm a Bragalla, 55mm a Rapallo, 54mm a Sella Mareti di Levanto, 53mm a San Benedetto, 39mm a La Spezia, 12mm a Genova.

Diluvia anche nell’alta Toscana, in modo particolare in Lunigiana, dove sono caduti fino ad ora 63mm di pioggia a Patigno, 61mm a Parana, 55mm a Novegigola, 50mm a Bosco di Rossano, 44mm a Pietra Piccata. Ha iniziato a piovere considerevolmente nel pomeriggio anche in Lombardia, con accumuli discreti e molto diffusi su gran parte della Regione: 26mm a Cassano d’Adda, 25mm a Mozzanica, 23mm a Treviglio e San Gervasio Bresciano, 22mm a Leno e Vignate, 21mm a Trescore Cremasco. Qui la temperatura è stabile a +7°C su tutto il territorio lombardo pianeggiante da Milano a Mantova, da Pavia a Brescia, con l’eccezione di Como e Varese che sono a +5°C in quella che è finalmente una serata dal sapore davvero invernale.

