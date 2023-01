Maltempo, disagi nei collegamenti per Ischia e Procida

MeteoWeb

Forte vento di libeccio nel Golfo di Napoli, con conseguenti disagi per i collegamenti marittimi: attualmente infatti risultano cancellate tutte le corse per Ischia e Procida operate dai mezzi veloci dal Molo Beverello di Napoli. Il libeccio fa registrare punte di 30 nodi, con onde alte anche oltre i 2,5 metri. A rischio per le prossime ore anche i collegamenti per le due isole effettuati dalle navi traghetto, in quanto le condizioni meteo sono in peggioramento.

