Maltempo: il fiume Basento esondato nel Materano, strade chiuse

A seguito delle piogge intense dei giorni scorsi in provincia di Potenza, il fiume Basento è in piena, ed è esondato in più punti del territorio di Pisticci, in provincia di Matera. Per il livello d’acqua elevato del corso d’acqua sono state temporaneamente chiuse due strade, la provinciale 14 Tinchi-Bernalda in località Torre Accio, in corrispondenza del ponte, e la via di collegamento tra Marconia e la statale Basentana nei pressi dell’Agrario dove si è verificato un allagamento del piano viabile. Le campagne dell’area interessate sono state allagate. Le strade verranno riaperte quando il livello dell’acqua scenderà.

