Maltempo, fiumi atmosferici e valanghe: nuova allerta meteo per la costa occidentale degli USA

Gli Stati occidentali degli USA si preparano a una nuova ondata di maltempo, mentre una serie di fiumi atmosferici sta raggiungendo l’area con suoli già saturi.

La California è colpita da settimane da tempeste che hanno provocato la morte di 19 persone, inondato intere città, abbattuto linee elettriche e innescato frane.

Ora è allerta per un ciclone sull’Oceano Pacifico, che diffonderà la pioggia più a Nord, formando una fascia dalla California settentrionale allo Stato di Washington. “Si prevede che l’inarrestabile serie di cicloni che hanno preso di mira la California nell’ultima settimana si sposterà,” ha spiegato il National Weather Service.

Una cresta di alta pressione in rafforzamento “manterrà le precipitazioni più intense bloccate in tutto il Nord della California fino alla costa del Pacifico nord-occidentale“, che comprende l’Oregon e lo Stato di Washington. “Entro venerdì notte, questo modello mostrerà segni di rottura, consentendo al prossimo ciclone del Pacifico di dirigere un altro fiume atmosferico verso la California entro sabato mattina“. Sono attesi circa 15 cm di pioggia in 48 ore vicino Seattle.

Le allerte per valanghe sono in vigore per una parte dello Stato di Washington. “Si prevede che valanghe pericolose e di grandi dimensioni si svilupperanno naturalmente durante questo evento meteorologico nevoso e umido che avrà un impatto su di noi giovedì,” ha affermato il Northwest Avalanche Center (NWAC).

Per quanto riguarda il Nord della California, tra venerdì e martedì sono previsti fino a 1,8 metri di neve sulle montagne, con raffiche di vento fino a 80 km/h.