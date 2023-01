Maltempo Toscana: giovani restano bloccati nella neve a Chiusi della Verna

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana è intervenuto la scorsa per il recupero di due giovani con l’auto bloccata a causa della neve in Casentino. L’attivazione da parte del 118 è arrivata al Tcp (Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino) alle ore 00.30 circa. I due ragazzi (25 anni circa) si stavano recando in Emilia Romagna quando, a causa della chiusura di alcune strade, hanno preso la strada per Chiusi della Verna ma le catene non hanno resistito e sono rimasto bloccati nella neve.

La squadra della Stazione Foreste Casentinesi ha raggiunto i richiedenti aiuto prima delle 2 del mattino, fortunatamente incolumi. Sono riusciti a sbloccare la macchina e ripartire. La squadra li ha scortati fino alla località La Beccia.