Maltempo Sardegna: guasti all’illuminazione pubblica a Carbonia

Problemi a causa del maltempo a Carbonia, in Sardegna. L’assessore alle Manutenzioni del Comune, Piero Porcu, ha informato che in queste ore Edison è impegnata in una serie di interventi di ripristino dell’illuminazione pubblica.

Attualmente le criticità principali si stanno verificando negli impianti di illuminazione pubblica ubicati in via Messina, dove sono già in corso interventi strutturali per la sostituzione di un tratto della dorsale principale; in via Trexenta, dove sono già in fase di esecuzione gli interventi per la sostituzione di un tratto della dorsale principale; in via Abruzzi, dove sono in fase di svolgimento i lavori di sostituzione di un tratto della dorsale principale. Si segnalano ulteriori guasti anche in via Mantova e via Ferrara, a causa di un corto circuito sulla linea generale.