Piogge torrenziali e inondazioni, emergenza in Serbia | FOTO

Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno innescato inondazioni ed esondazioni in diverse regioni del Sud e del Sud/Ovest della Serbia: situazione critica, in particolare, a Sjenica, Priepolje, Cacak e Novi Pazar, dove 2 persone sono state travolte dal fiume Trnavica. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità, e numerose persone sono state evacuate.

I livelli di numerosi fiumi sono in aumento, in particolare Sava, Drina, Morava, Tisa e le piene sono attese per i prossimi giorni.

Dopo la pioggia è previsto l’arrivo della neve: nel fine settimana è atteso un calo delle temperature.