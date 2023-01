Maltempo, 700 interventi tra Campania e Lazio: danni a Roma, notte di paura nel Vallo di Diano

MeteoWeb

Forte maltempo sta interessando da ieri le regioni del Lazio e della Campania: nelle ultime 36 ore sono stati svolti dai vigili del fuoco 700 interventi.

Nella serata di ieri una tromba d’aria ha colpito il territorio di Valmontone (RM) causando danni a tetti di edifici e l’evacuazione di 9 nuclei familiari. A Roma 120 le richieste di soccorso portate a termine: la maggior parte di queste per piante e cornicioni pericolanti. Le squadre del Comando di Viterbo hanno effettuato 50 interventi per danni dovuti a vento e pioggia nelle zone della valle del Tevere tra Orte e Attigliano (TR).

Al momento sono oltre 45 gli interventi, compiuti o ancora in corso, a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la provincia di Rieti nell’ultime ore con neve, pioggia, grandine e violente raffiche di vento. In particolare si tratta di danni da acqua, smottamenti, esondazioni, frane e caduta alberi, ma anche ricognizioni per sopralluoghi e verifiche statiche e infrastrutturali. L’esondazione del fiume Velino, all’altezza dell’abitato di Canetra, nel Comune di Castel Sant’Angelo, ha causato allagamenti e l’interruzione della viabilità lungo la Salaria per L’Aquila dal chilometro 78 (uscita per Villa Reatina) fino ad Antrodoco in entrambi i sensi di marcia. Al chilometro 101 della via Salaria, nel territorio del Comune di Antrodoco, una frana ha reso necessaria l’interdizione al transito. A Borbona la movimentazione di una massa franosa, giunta a ridosso di un’abitazione, è stata messa in sicurezza con il ripristino del deflusso delle acque meteoriche. Ad Amatrice i vigili del fuoco hanno evacuato un’abitazione a causa di un ampio allagamento. Sempre nell’Amatriciano al chilometro 35+800 della statale Picente un esteso smottamento di fango e detriti ha invaso la carreggiata. A Paganico Sabino una massa di terra, proveniente da un costone roccioso, ha invaso l’intera sede stradale della provinciale 34, al momento interrotta.

In Campania la maggior parte degli interventi: ben 520. Maggiormente colpita la provincia di Salerno. A San Marzano sul Sarno squadre fluviali hanno evacuato alcuni nuclei familiari bloccati in casa per allagamenti; anche a Pagani, in via Filettine, le squadre fluviali hanno effettuato l’evacuazione di alcune famiglie bloccate nelle loro case per allagamenti.

Colpita dal maltempo anche la provincia di Avellino, dove sono stati svolti 100 interventi. Nella notte maggiori criticità si sono registrate nell’alta Irpinia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di una frana lungo la SS 7 Bis Ofantina.

Notte di paura nel Vallo di Diano, nel Salernitano, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Il fiume Tanagro ha rotto gli argini tra Teggiano e Sala Consilina allagando terreni e rendendo impraticabili diverse arterie principali e strade interpoderali. Quasi tutti i canali ed i torrenti che affluiscono nel fiume Tanagro sono ai massimi livelli ed in qualche caso hanno esondato.

Diverse le frane sul territorio salernitano. Il più importante si è verificato nei pressi di San Rufo con la chiusura provvisoria di un tratto, km 57,000, della Strada Statale 166 degli Alburni. I Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i volontari della Protezione Civile hanno lavorato duramente per liberare da acqua e fango numerosi garage e scantinati di abitazioni. Resta sempre chiusa al transito la SP 11 sul tratto Ponte Cappuccini incrocio Strada Canneto, arteria molto trafficata che collega i comuni di Sassano e Sala Consilina in quanto il livello dell’acqua del fiume Tanagro è ai limiti di guardia. Quasi tutte le scuole di ogni ordine e grado del Vallo di Diano sono rimaste chiuse questa mattina a causa dell’allerta meteo di livello arancione.

Le forti precipitazioni di ieri hanno ingrossato i corsi d’acqua in tutta la Campania. Le federazioni Coldiretti di Caserta e Benevento segnalano l’esondazione dei fiumi Volturno e Calore in alcuni punti critici. Gli accertamenti sono ancora in corso. L’esondazione del fiume Volturno è stata accertata nell’Alto Casertano, nella zona di Baia e Latina, allagando i campi. Il fiume Calore è esondato tra Solopaca e Paupisi, invadendo i vigneti, danneggiati nei punti più prossimi alle sponde. Coldiretti Campania sta monitorando tutto il territorio regionale, falcidiato da smottamenti e danni provocati dalle raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: