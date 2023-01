Maltempo, irrompe l’aria fredda nella notte: forti temporali in Calabria e Sicilia | LIVE

MeteoWeb

Inizia una lunga notte di tempesta al Sud Italia, dove sta transitando il fronte freddo della perturbazione che nelle prossime ore farà sentire il primo ruggito stagionale dell’inverno. In Campania si sta concludendo una giornata di forte maltempo, con piogge torrenziali su gran parte della Regione: spiccano i 124mm di pioggia caduti a Lacenolandia, i 113mm a Castiglione del Genovesi e i 99mm a Cava de’Tirreni. Adesso il fronte freddo si sta spostando sempre più al Sud, tanto che forti temporali stanno colpendo la Calabria tirrenica e le isole Eolie, l’estremità nord/orientale della Sicilia.

A Cosenza sta piovendo con +11°C in rapido calo e 21mm di accumulo, ma intensi nubifragi stanno colpendo la Catena Costiera dove spiccano al momento i 77mm di pioggia caduti a Lattarico. Il clima è ancora mite in Sila, con Monte Botte Donato (1.929 metri sul livello del mare) che soltanto adesso sta raggiungendo gli 0°C dopo un picco di +3,1°C alle ore 18:00. Ma domani alla stessa ora sarà a -5°C con abbondanti nevicate a partire dagli 800 metri sull’altopiano silano.

La pioggia è arrivata anche a Messina e Reggio Calabria, dove siamo al momento a +14,5°C dopo i +17,5°C misurati alle ore 17:30. Anche qui il calo termico è ancora molto parziale, e restiamo al momento di gran lunga al di sopra rispetto alle medie del periodo. Tuttavia l’aria fredda irromperà soltanto nel corso della notte, sotto i forti colpi del maestrale che soffierà ad oltre 100km/h nel basso Tirreno provocando violente mareggiate sulle coste esposte, e in modo particolare in Calabria e Sicilia.

Adesso continueranno le piogge e i temporali, come preludio al ruggito invernale di domani, quando la neve cadrà copiosa su gran parte dell’Appennino meridionale, fino a quote collinari in Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

