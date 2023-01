Maltempo: continuano i disagi nei collegamenti con Ischia e Procida

MeteoWeb

Ancora disagi nel Golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteo. Il forte vento di Levante ha reso il mare molto mosso ed irregolari i collegamenti marittimi per Ischia e Procida. Soppresse diverse corse operate dai mezzi veloci, in arrivo o partenza dal molo Beverello di Napoli per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Procida. Le due isole restano collegate con le navi traghetto in partenza da Napoli Porta di Massa e Pozzuoli.

Nelle prossime ore è atteso un peggioramento delle condizioni meteomarine, con venti molto forti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: