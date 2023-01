Maltempo Marche: ripristinati i laboratori Iis Padovano a Senigallia

MeteoWeb

Ripristinati i laboratori dell’istituto d’istruzione superiore Corinaldesi-Padovano di Senigallia (Ancona), danneggiati dall’alluvione del settembre 2022. Grazie all’intervento della Provincia di Ancona è stato possibile pulire e sgomberare i locali della scuola professionale senigalliese da oltre mezzo metro di acqua e fango che la sera e la notte del 15 settembre scorso avevano invaso hanno invaso gli spazi di via Rosmini, distanti poche centinaia di metri dal fiume Misa, che è esondato la sera del 15 settembre.

Gravi i danni alle attrezzature, la maggior parte completamente da buttare, mentre non ci sono stati problemi strutturali all’edificio. I fondi per acquistare i nuovi macchinari e la strumentazione per fare ripartire le attività didattiche sono arrivati grazie a varie raccolte fondi, fra cui quella lanciata dal Corriere della Sera e dal tg La7 (500mila euro) e il supporto finanziario della Fondazione Tim che ha donato all’istituto 300mila euro.

Al rientro dalla pausa natalizia gli studenti e le studentesse hanno trovato spazi nuovamente accoglienti, impianti risistemati e nuovi strumenti di ultima generazione per i vari corsi di chimica, meccanica, informatica, elettronica e moda. Per il polo professionale si apre una nuova pagina con la riacquisizione della piena funzionalità di tutti gli spazi didattici e laboratoriali.