Maltempo, forte mareggiata in Liguria: danni da Ponente a Levante | FOTO

Una forte mareggiata sta colpendo la costa della Liguria, provocando tanti danni da Ponente a Levante. A Ventimiglia, è stata divelta la passeggiata ciclopedonale a mare inaugurata nel febbraio dello scorso anno. La potenza del mare ha provocato danni anche agli stabilimenti balneari di Bordighera.

Nel Levante genovese, onde di tre-quattro metri hanno trasportato detriti lungo il fronte mare, allagamenti segnalati anche tra Rapallo e Chiavari, mentre a Sestri Levante è stato necessario chiudere via Queirolo e lungomare Descalzo. A Riva Trigoso segnalato l’innalzamento dei livelli del torrente Petronio. A Genova onde fino a 6 metri, in particolare nel levante cittadino, dov’è andata distrutta una parte della sede della società sportiva di Sturla. A Boccadasse il mare ha trascinato via il gozzo in secca sulla spiaggia dell’ittiturismo curato dalla Cooperativa dei pescatori locale.

