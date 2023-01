Maltempo Calabria: mareggiate, neve e grandine in provincia di Cosenza | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire la provincia di Cosenza da giorni, con vento forte, neve e mareggiate. La situazione più preoccupante è quella della costa tirrenica, dove le mareggiate hanno devastato il lungomare e altre zone limitrofe. Le criticità maggiori si sono registrate a Paola e Cetraro. A Diamante oggi le scuole sono state chiuse e alcune strade sono state interdette al traffico per motivi di sicurezza.

A Praia a Mare si registra una frana vicino al santuario della Madonna della Grotta. Una violenta grandinata si è abbattuta a Cosenza e nelle zone limitrofe. Nevicate anche ad Acri e Pedivigliano, nel Cosentino.

Giovani restano bloccati dalla neve a Montalto

Alle 6:45 di oggi, sabato 21 gennaio, è giunta alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria una richiesta di soccorso da parte di 4 ragazzi, che a causa della neve abbondantemente caduta nella nottata, erano rimasti impantanati con la loro auto in Aspromonte nei pressi di Montalto. La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mandare sul posto una squadra del distaccamento di Melito Porto Salvo e una dalla sede centrale di Reggio Calabria dotata di gatto delle nevi.

I ragazzi sono stati raggiunti e riportati al sicuro con un mezzo fuori strada. Giunto sul posto il gatto delle nevi, si è provveduto anche al recupero della vettura che è stata riconsegnata ai ragazzi per fare rientro a casa.

