Maltempo Agrigento: abbondanti nevicate nell’area montana, spazzaneve in azione

Abbondanti nevicate si sono registrate nelle ultime ore nell’area montana della provincia di Agrigento, dove prosegue il lavoro del personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per garantire la viabilità. Sulla SP24 tra Cammarata e Santo Stefano Quisquina, completamente ricoperta dalla neve, stanno operando due mezzi spazzaneve per sgomberare la carreggiata. Disposto l’obbligo di catene o pneumatici da neve su tutti i mezzi in transito e il divieto assoluto di circolazione per i motocicli fino a cessata emergenza.

Neve anche sulle SP26 tra Santo Stefano Quisquina e Castronovo di Sicilia, e 25 tra Soria e Mussomeli (Caltanissetta). Elevato il rischio di formazione di ghiaccio sul manto stradale.

