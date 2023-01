Maltempo, neve e maestrale: Sardegna divisa in due | FOTO

MeteoWeb

In Sardegna oggi il Nuorese si è svegliato nuovamente sotto la neve e si registrano le prime criticità sulle strade: sulla Carlo Felice al Km 140 nel territorio di Macomer strada chiusa in direzione Nord a causa della neve e del ghiaccio, praticamente dividendo in due l’Isola.

I fiocchi bianchi sono scesi già a bassa quota sopra i 500 metri in tutta la parte centrale della Sardegna e secondo i meteorologi dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, continueranno a scendere per tutta la giornata di oggi e fino a domani mattina, mentre sabato le nevicate interesseranno solo le vette sopra i 1000 metri mille metri.

La parte orientale e sudoccidentale è sferzata anche dal maestrale con punte di 80 km/h, mentre nelle altre zone dell’Isola soffia intorno ai 60 km/h.

Tanti i Comuni che hanno chiuso le scuole: tra questi Fonni, Desulo, Gavoi, Ollolai, Bitti, Lanusei e Villagrande.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: