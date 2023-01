Maltempo, la neve abbraccia i passi appenninici in Toscana: 40 cm all’Abetone | FOTO

MeteoWeb

Oggi è atteso l’impulso che porterà definitivamente il Paese nella sua fase di inverno più rigido. Al Nord sta irrompendo il nucleo d’aria gelido che dal pomeriggio determinerà nevicate fin in pianura tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potremo avere accumuli anche abbondanti fin sulle coste.

Al momento in Toscana “neve in corso sui passi appenninici, in funzione mezzi spazzaneve. Raggiunti i 40 cm all’Abetone, 30 cm al Casone di Profecchia in Garfagnana, 22 cm sull’Amiata e Zum Zeri. Sei cm di neve anche al Barco, Firenzuola, imbiancati i passi della Futa e della Raticosa. Nelle prossime ore previsto abbassamento della quota neve fino a 300-400 metri,” ha comunicato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: