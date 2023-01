Freddo e maltempo Sicilia: la neve arriva imbianca anche Ragusa | FOTO

MeteoWeb

Una fitta nevicata nel tardo pomeriggio di oggi ha imbiancato Ragusa e i monti iblei. Nel capoluogo ibleo, la temperatura nel centro cittadino ha raggiunto gli zero gradi. La neve è un fenomeno abbastanza raro per la zona, al punto che i cittadini sono rimasti sorpresi, incontrando non poche difficoltà sulle strade. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini della città imbiancata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: