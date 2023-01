Maltempo, neve a bassa quota in Toscana: imbiancate tutte le cime | FOTO

MeteoWeb

Proseguono in Toscana precipitazioni diffuse miste a grandinate e neve. Sui rilievi si registrano 35 centimetri di neve all’Abetone e Doganaccia, nel Pistoiese; 28 centimetri al Casone di Profecchia, in provincia di Lucca. 15cm sull’Amiata, 12cm al Passo del Brattello, sull’Appennino Tosco-Emiliano. In Casentino imbiancato anche il Pratomagno, i passi della Futa e della Raticosa. Vento forte sopra i 65km/h sulla costa e sulle isole.

Nelle prossime ore in Toscana sono attesi possibili rovesci sparsi e in nottata le precipitazioni a carattere nevoso scenderanno fino a quota 300-400 metri e fino ai 200 metri nell’Aretino.

