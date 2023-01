Maltempo, nubifragi da “stau” in Liguria: pioggia torrenziale tra Genova e Savona | LIVE

MeteoWeb

Mentre su gran parte d’Italia continua a splendere il sole, in Liguria è una giornata di forte maltempo. I fenomeni meteo estremi sono localizzati in una piccola area della Regione, tra Genova e Savona, dove sono in atto forti nubifragi a causa dell’effetto “stau” provocato dai venti di scirocco in scorrimento sul mar Tirreno.

Queste correnti, stracariche di umidità, vanno a scontrarsi sui rilievi liguri tra Turchino, Faiallo e Beigua. L’aria calda e umida, incontrando le montagne a strapiombo sul mare, sale di quota espandendosi e raffreddandosi, provocando intense precipitazioni. E’ il fenomeno noto come “effetto stau“, appunto, che determina gran parte dei regimi pluviometrici mondiali. Le precipitazioni sono persistenti da ore: sono già caduti 133mm di pioggia a Varazze, 126mm al Passo del Faiallo, 115mm a Celle Ligure, 86mm a Cogoleto, 81mm ad Albissola Superiore, 79mm a Genova Fabbriche Brusinetti, 72mm a Masone San Pietro, 63mm al porto di Arenzano, 30mm a Genova Erzelli, 25mm a Savona.

Le temperature sono particolarmente miti per il periodo anche nelle zone colpite dal maltempo: abbiamo +12°C a Varazze e Savona, +13°C a Genova e Arenzano. Al di fuori dalla zona delle precipitazioni, fa decisamente più caldo con +17°C a Imperia e +16°C a La Spezia e Moneglia.

Il maltempo in Liguria persisterà per tutta la giornata odierna e si prolungherà anche domani, Mercoledì 4 Gennaio, seppur in modo meno intenso. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: