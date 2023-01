Maltempo nella Piana Reatina: il fiume Velino è esondato a Chiesa Nuova e Colle Aluffi

MeteoWeb

Come emerso già nella notte e a seguito di controlli dei Vigili del fuoco in mattinata, il fiume Velino è esondato in due punti della Piana Reatina, l’area agricola a Ovest di Rieti. Il fiume ha rotto gli argini nei pressi di Chiesa Nuova e Colle Aluffi, senza minacciare abitazioni. Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile monitorano strettamente il fiume, così come il Turano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: