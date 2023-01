Maltempo, piogge abbondanti tra Liguria e Alta Toscana: disagi nel Levante genovese | DATI

MeteoWeb

È iniziata dal pomeriggio di oggi l’ondata di maltempo che sta riportando pioggia e neve sull’Italia. Interessato, in questa prima fase, soprattutto il Nord, con piogge torrenziali tra Liguria e Alta Toscana e neve sulle Alpi. Sfondata la soglia dei 170mm di pioggia nel Levante Ligure, con i 173mm registrati a Favale di Malvaro. Tra i dati pluviometrici più importanti finora della regione, segnaliamo anche: 136mm a Belpiano, Parazzuolo di Rezzoaglio, 135mm a Cabanne di Rezzoaglio, 116mm a Velva, 115mm a Chiavari, 105mm a Sella Mereti di Levanto, 100mm a Pezzonasca, 94mm a Lavagna, San Benedetto, 89mm a Bragalla, 87mm a Rapallo, 83mm a Graveglia, 81mm a Pian dei Preti, 75mm a Moneglia.

Oltre 100mm di pioggia sono caduti anche sull’Appennino Tosco-emiliano: 138mm ad Abetone, 111mm a Parana, 107mm a Patigno, 106mm a Santa Maria del Taro, 101mm a Bosco di Rossano, 96mm a Pratospilla, 89mm a Novegigola, 86mm a Pietra Piccata, 84mm a Passo del Brattello, 78mm a Villafranca in Lunigiana, 73mm a Belfrote, 71mm a Sant’Anna Pelago, 67mm a Passo del Cerreto.

Altre piogge degne di nota sono quelle che hanno colpito la Lombardia, dove spiccano: 45mm a Cassano d’Adda, Soresina, Mozzanica, 40mm a Brescia, Melegnano, Treviglio, Pieve Emanuele, Vignate, 39mm a Trescore Cremasco, 38mm a Passarera di Capergnanica, Vidigulfo.

Maltempo: primi disagi nel Levante genovese

Le piogge delle ultime ore stanno provocando i primi disagi in Liguria, in particolare nel Levante, dove dalle 20 è scattata l’allerta arancione per i bacini grandi. A Chiavari, è stata necessaria la chiusura ai veicoli del sottopasso di via Tito Groppo per allagamento. Smottamento in via Aurelia, tra le due gallerie al confine tra Chiavari e Zoagli: i detriti occupano metà della carreggiata e si viaggia a senso unico alternato. A San Colombano Certenoli, via Scaruglia è stata chiusa a causa di una frana.

La Regione Liguria fa sapere di essere in costante contatto con la Protezione Civile per monitorare i disagi provocati dal maltempo nella regione e in particolare nella zona del Levante, dove è stata diramata l’allerta arancione fino alle 8 di domani mattina.

Il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni: nella giornata di domani, i fenomeni si estenderanno anche al Centro-Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: