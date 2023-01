Maltempo in Puglia: prima neve nel Foggiano, imbiancati i Monti Dauni

MeteoWeb

E’ arrivata la prima neve nel Foggiano. La perturbazione che sta colpendo con forti venti settentrionali e calo termico il Centro/Sud, sta portando anche neve in alcune zone dei Monti Dauni e, in particolare, a Faeto, a 820 metri di altezza.

Segnalati disagi su alcune strade provinciali e statali della Capitanata per le violente piogge che dalla notte si sono abbattute su gran parte della provincia di Foggia. In alcune zone della Gargano registrate grandinate accompagnate da forte vento.

