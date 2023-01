Maltempo: a Rimini innalzamento del mare a livelli record

MeteoWeb

A Rimini, il mare ha registrato un livello record: questa mattina, intorno alle 10, in concomitanza con il picco di alta marea, ha avuto un innalzamento medio massimo di 250 cm. Il Comune della città romagnola ha reso noto che, da sabato pomeriggio a questa mattina, sul territorio sono caduti dagli 80 ai 120 mm di pioggia, mentre oggi si è registrato un calo delle raffiche di vento, che ieri ha raggiunto picchi fino a 60km/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: