Maltempo Roma: allagamenti, alberi caduti e traffico in tilt 

Ancora disagi dovuti al maltempo a Roma, alle prese anche oggi con allagamenti, disagi dovuti a infiltrazioni di acqua nelle abitazioni e caduta di alberi e rami sulla carreggiata. Sono oltre 100 gli interventi effettuati da Vigili del Fuoco a causa maltempo che da questa mattina all’alba ha colpito Roma.

Nelle ultime ore, quando l’intensità della pioggia è aumentata, sono almeno 60 le operazioni di aiuto ai cittadini effettuate dai pompieri. Non si segnalano incidenti particolarmente rilevanti, ma di “gestione ordinaria“, spiegano all’AGI fonti dei Vigili del Fuoco. Diversi i disagi dovuti al traffico che risulta paralizzato o rallentato un po’ ovunque. Nel quadrante nord-ovest su Corso Francia, Collina Fleming, via Salaria e via di Torrevecchia, ma anche a sud-est con la zona da San Giovanni a Centocelle.

