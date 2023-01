Maltempo, veloce transito perturbato nel sabato sera del Sud: piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Veloce transito perturbato in corso in queste ore in alcune Regioni del Sud: piogge sparse hanno interessato la Puglia in giornata con 6mm di accumulo pluviometrico a Rutigliano, Ostuni e Cisternino, 4mm a Fasano e Polignano a Mare, 3mm a Bari, Brindisi e Castellana Grotte, 2mm a Locorotondo, Gallipoli e Salice Salentino. Le precipitazioni sono deboli ma estese, le nubi oscurano il sole e le temperature si mantengono fresche, tanto che oggi la Puglia è stata la Regione più fredda d’Italia con temperature massime di +14°C a Taranto, Lecce e Brindisi, +13°C a Vieste e Fasano, +12°C a Ostuni, Barletta, Bisceglie e Bitonto, +11°C a Bari, Foggia, Cerignola, Locorotondo, Cisternino e Acquaviva delle Fonti, +10°C ad Altamura, Martina Franca, Putignano, Noci e Castellana Grotte

Nel primo pomeriggio i fenomeni di maltempo, seppur non estremi, si sono spostati in Calabria: piove a Cosenza, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Reggio Calabria, localmente in modo più intenso sulle Serre, sul Promontorio del Poro, in Aspromonte, Sila e Catena Costiera. In serata sono attese ulteriori piogge in Puglia, specie salentina orientale, e nella Calabria, in modo particolare tirrenica meridionale, tra Poro, Serre, piana di Gioia Tauro e Aspromonte. Qualche pioggia anche nel Nord della Sicilia, su Messina, Peloritani, Nebrodi e Madonie. Pioggia a tratti intensa anche sullo Stretto di Messina.

E' un maltempo particolarmente isolato e provvisorio: già nella notte si esaurirà rapidamente e domani in tutto il Sud sarà una splendida domenica di sole e clima mite, prima della violenta burrasca attesa la prossima settimana, inizialmente con piogge, temporali e forti venti occidentali ma poi, a partire da Giovedì 19 Gennaio e in modo particolare nei giorni successivi (20-22 Gennaio), anche con freddo e copiose nevicate fino a bassa quota.