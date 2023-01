Maltempo Salerno: crolli nella notte a Pagani, famiglie evacuate

MeteoWeb

Crolli nella notte nel centro storico di Pagani, in provincia di Salerno: i 2 cedimenti hanno riguardato strutture disabitate da anni e in condizioni di degrado, probabilmente danneggiate dalle forti piogge e dal vento dei giorni scorsi. Non si registrano feriti, ma sono stati evacuati due nuclei familiari.

Il primo crollo è avvenuto in via Aniello Califano, il secondo in corso Ettore Padovano. A seguito del crollo in via Califano sono state evacuate in via precauzionale tre persone, allocate presso familiari, per il crollo di corso Padovano è stata invece allontanato un nucleo familiare che sarà temporaneamente ospitato in albergo.

