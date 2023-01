Maltempo in Sardegna: tempeste di vento e pioggia nel Nuorese, raffiche a 50 km/h

MeteoWeb

Giornata all’insegna di allagamenti e disagi per il maltempo in Sardegna, in particolare nel Nuorese, a causa delle piogge e delle forti raffiche di vento, con punte di 50 km/h. Sulle cime del Gennargentu si sono registrati finora 70 mm di precipitazioni, mentre a Fonni e a Desulo 40 mm.

A Nuoro i pompieri sono intervenuti per un allagamento in una palestra di via Trieste e per un cornicione pericolante in via Istiritta. Interventi anche a Budoni e San Teodoro per la messa in sicurezza di strade con alberi pericolanti vicini.

Una tempesta di vento e pioggia ha fatto crollare un grosso albero sulla statale Nuoro-Lanusei, al km 12. La strada, completamente bloccata all’altezza di Mamoiada, è stata chiusa al traffico.

Nell’Isola è in corso un’allerta meteo diramata dalla protezione civile fino alla serata di domani.

