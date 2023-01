Maltempo in Sicilia: funnel cloud avvistata a Noto, Ispica, Avola e Rosolini | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Sud Italia sta vivendo un weekend di freddo e maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando le estreme regioni meridionali, Calabria e Sicilia.

Diverse le segnalazioni su una funnel cloud avvistata nella Sicilia orientale, tra la provincia di Ragusa e Siracusa: numerose le immagini pubblicate sui social in particolare da Noto, Ispica, Rosolini ed Avola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: