Maltempo, la tempesta tropicale Cheneso flagella il Madagascar. Record di pioggia giornaliera a Réunion | DATI

MeteoWeb

La tempesta tropicale Cheneso sta flagellando il Madagascar in questi giorni con piogge torrenziali, inondazioni e venti di burrasca da oltre una settimana. Molte aree sono state allagate e i satelliti Europei “Copernicus” e russi “Meteor-M” stanno monitorando la situazione dallo Spazio fornendo supporto ai soccorsi via terra.

Stamani l’Ufficio per la gestione dei rischi e dei disastri del Madagascar, che esercita funzioni di Protezione civile, ha fornito un primo parziale bilancio del disastro che riferisce di 16 morti accertati e altri 17 dispersi. Gli sfollati sono più di 60 mila e le case danneggiate sono circa 13 mila.

La tempesta ha provocato anche i nuovi record di pioggia giornaliera sulla vicina isola francese di La Réunion dove mercoledì 25 gennaio sono caduti 469,7mm di pioggia a Gros Piton Ste-Rose, 441,2mm di pioggia a The Colossus e 344,7mm di pioggia a St Denis Gillot. Queste stazioni meteorologiche non avevano mai registrato nella storia accumuli pluviometrici così abbondanti in un solo giorno.