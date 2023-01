Maltempo, l’Italia cerca di risollevarsi: torna l’elettricità in molte zone colpite

MeteoWeb

Dall’inizio della settimana, l’Italia fa i conti con un maltempo incessante, responsabile di forti piogge, alluvioni, forti venti, mareggiate e tanta neve. Inevitabilmente, il maltempo sta avendo impatti sul territorio, con danni, disagi e blackout: nelle ultime ore, questi problemi hanno colpito molte regioni. Ma ora i territori tentano di risollevarsi, nonostante le condizioni meteo avverse imperversino ancora.

Maltempo: ritorna l’elettricità nel Nuorese

Sono stati risolti definitivamente i blackout che si sono verificati negli ultimi due giorni nei paesi montani del Nuorese a causa delle copiose nevicate che hanno abbattuto i cavi dell’alta tensione. Nel pomeriggio l’energia elettrica è tornata nel quartiere di Asuai a Desulo e per le 42 utenze di Seulo rimaste senza corrente dall’alba di ieri mattina, tra cui anche alcuni agriturismi.

Ci sono, però, ancora problemi di neve e di ghiaccio sulle strade di montagna e alcuni sindaci alzano la voce. A Ussassai, in Ogliastra, che si è svegliata sommersa dalla neve e dal ghiaccio, stamattina i mezzi spargisale sono arrivati dopo le 9. “Siamo senza mezzi perché ogni anno a ottobre i mezzi della protezione civile li portano in altri paesi – spiega Chicco Usai sindaco di Ussassai – questi giorni siamo riusciti a liberare le strade dalla neve solo con i mezzi di Forestas e della compagnia barracellare. Ieri mattina abbiamo avuto difficoltà a percorrere la strada che porta alla struttura sanitaria Antes e abbiamo dovuto procedere noi con i sacchi di sale perché non abbiamo altri mezzi”. Più a sud, anche il sindaco di Seulo si lamenta perché mancano i mezzi per liberare le strade di campagna: “Abbiamo difficoltà a liberare le strade per far passare gli allevatori – ha aggiunto Enrico Murgia – Stiamo cercando di far arrivare qualche mezzo per spargere il sale e per evitare che si creino problemi con il ghiaccio”.

In alcune zone dell’Ogliastra, in particolare ad Arzana, diversi allevatori di bovini si sono organizzati in piccoli gruppi per portare il foraggio ai bovini, rimasti isolati nelle stalle a causa della tanta neve. Con alcuni pick-up sono riusciti ad attraversare le strade rurali coperte da diversi centimetri di neve per ristorare gli animali. I mezzi sono stati caricati con numerose balle di fieno e lentamente sono stati fatti salire sino agli allevamenti.

Probabilmente a causa delle nevicate e dell’asfalto ghiacciato, un autoarticolato è uscito di strada all’ingresso del Comune di Santu Lussurgiu, nell’Oristanese. L’autista è rimasto illeso. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.30 del mattino. Sul posto una squadra del Distaccamento di Abbasanta e l’AutoGru del Comando di Oristano che hanno rimesso in carreggiata il mezzo. Dopo il soccorso il tir ha potuto riprendere la marcia.

Maltempo: ripristinata l’energia elettrica ad Alicudi

Ripristinata nell’isola di Alicudi l’erogazione della corrente elettrica, interrotta da ieri pomeriggio a causa di un guasto nella centrale elettrica Enel. Il ripristino è stato possibile, approfittando della tregua concessa dal forte vento che da ieri spira sulle Eolie, grazie all’arrivo in elicottero di operatori della società elettrica. Restano sospesi i collegamenti marittimi e si comincia fare una prima conta dei danni causati dalle mareggiate.

Maltempo: riparati i guasti per blackout nel Lametino

“I tecnici della Sorical e le squadre di manutenzione della società hanno ripristinato gli impianti della Sorical del Lametino fermi dalla scorsa notte per un guasto elettrico alla linea di E-Distribuzione. I ripetuti sbalzi di tensione elettrica, dovute dalle avverse condizioni meteo, hanno causato anche la rottura delle condotte di due acquedotti, Sambuco e Grotte del Mulino”. Lo fa sapere Sorical in una nota. “I fermi per assenza di energia elettrica – è detto nella nota – hanno riguardato l’acquedotto Vattendiero, in particolare l’impianto di sollevamento Rotola che alimenta Maida, San Pietro a Maida e Curinga; gli acquedotti Palazzo, Sambuco, Scinà, Pian del Duca e Sambiase Basso, tutti al servizio della città di Lamezia; l’acquedotto Ceramidio che serve in parte anche Gizzeria Lido. Sbalzi di pressione hanno causato la rottura della condotta dell’acquedotto Sambuco-diramazione per Sambiase, una squadra operativa è al lavoro su via Padre Vescio per la riparazione, si prevede l’ultimazione dei lavori per la tarda serata di oggi. Un’altra squadra di manutenzione sta procedendo alla riparazione di un’altra perdita in località Balzano di Maida dell’acquedotto Grotte del Mulino che alimenta la zona bassa di Maida, San Pietro Lametina e Acconia di Curinga”.

