Maltempo Toscana: oltre un metro di neve nell’Aretino, frazione senza corrente | FOTO

“Aggiornamento su Badia Tedalda, Sestino e Chiusi della Verna: è attesa un’attenuazione delle nevicate nel pomeriggio”. Così, su Facebook, il Presidente della Toscana Eugenio Giani a proposito della situazione nei comuni della provincia di Arezzo che in queste ore sono stati interessati da forti nevicate, con oltre un metro di accumulo di neve, tali da determinare la chiusura delle scuole. Giani, inoltre, fa sapere che “i tecnici di Enel sono al lavoro per il ripristino di alcune utenze a Bibbiena, Sestino e Badia Tedalda” e che “la sala regionale della Protezione Civile rimane in contatto con le Province per eventuali criticità dovute alle neve”.

Maltempo: incidenti in Maremma per la neve, Amiata a -8°C

Ancora nevicate nella provincia di Grosseto, specialmente sulle Colline Metallifere, nella zona nord, i fiocchi causano anche alcune criticità. Tra Montieri e Roccastrada, alcune auto sono rimaste bloccate o sono andate fuori dalla carreggiata, una situazione che sta tenendo occupati soccorritori e squadre della Protezione Civile. Attualmente nell’area stanno operando cinque squadre di volontari della Vab con 15 operatori e due mezzi spargisale. Nevica anche nelle altre zone a sud del capoluogo, da Scansano alle Colline del Fiora, fino al Monte Amiata. Imbiancata la strada statale da Grosseto a Siena nella zona di Civitella Paganico. Aperte tutte le piste sul Monte Amiata dove nevica copiosamente da qualche giorno. Sulla vetta la temperatura è di -8°C.

A Montepulciano, il sindaco Michele Angiolini, con un’ordinanza, ha chiuso l’istituto comprensivo Iris Origo, con la sospensione di tutte le attività didattiche pomeridiane, e ha organizzato il rientro degli studenti di tutte le scuole nelle abitazioni con gli scuolabus e con i mezzi di Autolinee Toscane. Per quanto riguarda la viabilità, le maggiori difficoltà si registrano sulla SP40, strada della Foce, e sulla SP478 di Sarteano, dove alcune macchine sono uscite fuori di strada.

Frazione senza corrente nell’Aretino: strade innevate

Anche Badia Prataglia, frazione del comune di Poppi, in alto Casentino, è senza corrente. A confermarlo è il sindaco Carlo Toni. Sono in corso adesso gli interventi da parte della Protezione Civile e del Soccorso Alpino perché nella stessa zona c’è stata anche la necessità di un soccorso a una persona. Ad allertare il 118, che ha raggiunto la zona non senza difficoltà, è stata una donna colta da un malore. Intanto, è in corso un altro intervento per la ripulitura delle strade che consenta di eliminare i grossi cumuli di neve a bordo strada.

Mezzi e operatori del comune di Sansepolcro sono impegnati su tutto il territorio di riferimento per mettere in sicurezza le strade della Valtiberina dopo l’intensa nevicata dalla mattinata. Gli operatori del comune di Sansepolcro erano stati allertati già nei giorni scorsi quando la regione Toscana aveva emesso il codice arancione per neve in tutto il territorio valtiberino. Dopo i fiocchi caduti nella notte fra sabato e domenica, questa mattina la neve si è ripresentata copiosa in vallata. I mezzi spargisale del comune hanno battuto tutte le arterie di competenza, rendendo percorribili anche quelle più impervie.

La Montagna e Aiole le frazioni più colpite, ma che sono state rese raggiungibili nella tarda mattinata. Chiusa per alcune ore la Strada Provinciale Marecchia e via Scopetone verso Arezzo. Codice nero per la E45 chiusa da Pieve Santa Stefano in direzione Nord: gli agenti della Polizia Municipale di Sansepolcro hanno coadiuvato Carabinieri e agenti della Polizia Stradale per filtrare i mezzi pesanti che venivano deviati già dall’uscita di Sansepolcro in direzione Arezzo. Non si sono registrati particolari disagi al traffico anche grazie alle precipitazioni che sono diminuite nel pomeriggio. Tutte le strade sono state messe in sicurezza in vista del calare della notte. L’Amministrazione comunale si riserva però di consigliare la massima prudenza a chi si trova al volante.

