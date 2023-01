Maltempo, Toscana imbiancata: tanta neve in Maremma, 40 cm sulla vetta dell’Amiata | FOTO

MeteoWeb

Tanta neve in Maremma nella notte. Le squadre dei volontari Vab sono impegnate nel Grossetano coi mezzi spargisale, in particolare nel comune di Roccastrada dove nelle frazioni di Sassofortino e Roccatederighi le scuole sono rimaste chiuse.

Neve anche sul Monte Amiata dove a Prato delle Macinaie si registra coltre di circa 30 cm. Sulla vetta circa 40 cm.

Nella gallery le immagini da diverse località della Toscana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: