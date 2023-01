Maltempo USA: Biden in California, danni per almeno un miliardo

MeteoWeb

Joe Biden si recherà oggi in California, mentre lo Stato sta iniziando a fare la conta dei danni dopo la serie di tempeste consecutive che ha provocato la morte di 20 persone. Le piogge torrenziali che si sono abbattute nelle prime settimane dell’anno hanno causato gravi danni a 40 delle 58 contee. Le autorità hanno calcolato che sarà necessario almeno 1 miliardo di dollari per la ripresa, ed è probabile la prima stima cresca ancora.

Per un quadro complessivo ci vorranno diverse settimane, secondo Brian Ferguson, portavoce dell’Office of Emergency Services di Saramento. In tutta la California si sono verificate almeno 500 frane. Le inondazioni hanno interessato soprattutto la California centrale, ma anche le zone collinari di Los Angeles.