Maltempo USA: la California si prepara all’8ª tempesta consecutiva, piogge record da 3 settimane

Nuova allerta meteo per la costa occidentale degli USA, in particolare per disastrosi allagamenti che potrebbero colpire nel weekend la California, mentre lo Stato sta affrontando gli effetti dell’8ª tempesta consecutiva e il terreno saturo è incapace di assorbire altre precipitazioni. Da 3 settimane lo Stato sta registrando piogge record che hanno causato almeno 19 morti, inondazioni, frane e blackout diffusi. Tra le vittime ci sono automobilisti trovati in auto sommerse dall’acqua e persone colpite dalla caduta di alberi o travolte da frane.

Il governatore Gavin Newsom e altri funzionari statali e federali hanno chiesto ai residenti di prepararsi a possibili ulteriori inondazioni e danni. Venerdì 6mila persone erano interessate da un ordine di evacuazione e altre 20mila famiglie erano senza elettricità, ha affermato Nancy Ward, direttrice dell’Ufficio dei servizi di emergenza della California.

Il fiume atmosferico che assedia la California, ha portato piogge nelle scorse ore e si prevede che ulteriori ondate di umidità, che saranno ancora più intense, diffondano nuovamente pioggia e neve in altre parti dello Stato nei prossimi giorni. Negli ultimi 18 giorni, la California afflitta dalla siccità ha registrato una media di più di 23 cm di pioggia al giorno, una quantità notevole che ha già visto alcune località raggiungere la media annuale di precipitazioni, ha affermato David Lawrence, meteorologo del National Weather Service.