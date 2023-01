Maltempo Veneto, quota neve fino a 400 metri: fino a mezzo metro in alta quota

MeteoWeb

Il maltempo continua ad imperversare in tutto il Veneto e nel Vicentino, in particolare nelle aree di montagna dove, seppur ad intermittenza, nevica dal primo pomeriggio di ieri. Nella serata di oggi ad Asiago, Gallio e Roana, località dell’Altopiano dei Sette Comuni attorno ai 1.000 metri, il manto complessivo è di circa 15 centimetri, mentre nelle località sopra quota 1.300 metri, dove sono collocate le piste da discesa e gran parte dei centri fondo, la neve ha raggiunto i 30-35 centimetri, con punte di quasi mezzo metro nei comprensori più a nord.

Dal tardo pomeriggio di oggi, con l’abbassamento delle temperature, il limite delle nevicate si è abbassato sino a 400-500 metri. Sull’Altopiano di Asiago al lavoro da oltre 24 ore gli spazzaneve e i mezzi spargisale. In tutto il comprensorio montano viabilità molto rallentata a causa delle strade innovate ed obbligo per le auto di catene o gomme termiche montate.

