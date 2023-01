Maltempo Veneto: neve a fondovalle e in alta quota, 5 cm a Cortina d’Ampezzo

MeteoWeb

Giornata all’insegna del maltempo in Veneto, con piogge prevalenti e neve a fondovalle e in alta quota. Le temperature nelle prossime ore tenderanno a scendere e si porteranno su valori inferiori alle medie del periodo soprattutto nei valori massimi. La discesa di un’area di bassa pressione dall’Europa settentrionale porterà una fase con annuvolamenti e modeste precipitazioni, nevose fino a quote piuttosto basse nella giornata di oggi. Da venerdì cessazione dei fenomeni, rasserenamenti e calo delle temperature minime.

Per quanto riguarda l’accumulo nevoso, tra le più note località montane venete si segnala che nel Bellunese, a Cortina d’Ampezzo, la neve fresca ha raggiunto i 5 cm, ad Auronzo 4 cm, mentre nel vicentino ad Asiago 5 cm e sul Monte Bald, nel veronese, 10 cm.

