Maltempo Veneto: torna il sole, temperature minime in calo

MeteoWeb

Neve a quote collinari nella notte, cielo nuvoloso ma poca pioggia oggi in Veneto, dove si registra anche un calo delle temperature minime. Atteso per domani il ritorno dell’acqua alta a Venezia con una massima sul mediomare di 115 cm, atteso anche per domenica.

Domani è previsto cielo poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta. Temperature minime in diminuzione, salvo nelle valli prealpine e sulla pedemontana interessate dal Foehn, dove saranno in ripresa. Massime stazionarie o in locale lieve variazione. Venti tesi in quita, a tratti forti da nord-est; nelle valli moderati con rinforzi di Foehn. In pianura settentrionali moderati/tesi sul litorale e sulla fascia pedemontana, deboli altrove; nel pomeriggio/sera a tratti forti da nord-est sulla costa centro-meridionale.

In montagna, comprese le prealpi, il pericolo di valanghe è marcato di grado ‘3’ su una scala fino a ‘5’. Le temperature minime di oggi sono: -2 Belluno, Rovigo 1, Vicenza 1, Verona 1, Treviso 2, Venezia 3, Padova 3.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: