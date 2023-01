Maltempo e vento forte, alberi caduti e danni: numerosi interventi a Palermo | FOTO

MeteoWeb

Numerosi, circa un centinaio, gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo e provincia, a causa del maltempo che assedia la Sicilia. Diversi gli alberi caduti, alcuni dei quali hanno danneggiato auto, come accaduto in più punti in via Lanza di Scale, nella zona della salita che porta a Mondello, nei pressi del Giardino Inglese e a San Lorenzo dove è caduto anche un palo dell’illuminazione. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche per diversi allagamenti nella zona di Mondello, nei pressi degli ospedali Policlinico e Civico, via Imera, via Messina Marine.

In provincia il vento ha fatto registrare raffiche fino a 100 km/h: sono stati eseguito interventi per rimuovere alberi caduti, come nella zona di San Martino delle Scale e nella zona di Carini e Bagheria. Diversi anche gli interventi per cornicioni finiti in strada, tabelloni pubblicitari pericolanti e lamiere volate dai palazzi.

