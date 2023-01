Maltempo, neve e burrasca al Sud: Reggio Calabria e Palermo flagellate da violente raffiche di vento

MeteoWeb

La prima perturbazione atlantica del 2023 sta portando forte maltempo al Sud Italia in queste ore, con tanta pioggia e venti di burrasca. Le forti raffiche che dalla notte imperversano in particolare tra Calabria e Sicilia stanno creando danni e disagi.

Un nubifragio con intense raffiche di vento sta colpendo Reggio Calabria dalla notte, e sono decine gli interventi a Palermo per alberi caduti, pali della luce pericolanti, cartelloni pubblicitari divelti, tettoie e lamiere strappate via dal vento.

Pioggia, vento forte e temperature in sensibile calo si registrano in quasi tutta la Calabria dove sui rilievi è ricomparsa la neve. Le precipitazioni sono state anche intense accompagnate da raffiche di vento in particolare sulla fascia tirrenica del Cosentino e del Catanzarese dove era stata emessa l’allerta arancione e dove si sono verificati anche dei temporali. Su tutto il litorale si registrano delle mareggiate. Segnalate nella notte nevicate sulla Sila Cosentina a Camigliatello e Lorica, sui versanti Catanzaresi, fino ai villaggi Racise e Mancuso, e nella zona del lago Ampollino a Trepidò. Innevate anche le cime dell’Aspromonte, a Gambarie, e del Pollino.

Il forte vento di ponente che soffia anche nel Porto di Gioia Tauro sta rallentando le operazioni di attracco della MSC “Elaine” alla banchina Est del terminal container dopo il disincaglio avvenuto nelle scorse ore: la nave, nella mattinata di ieri, si era incagliata in uscita dal porto sui frangiflutto posti a protezione dell’infrastruttura. Le forti raffiche, con punte prossime ai 52 nodi, hanno costretto gli operatori a stabilizzare la nave in attesa di un calo della forza del vento.

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Rosarno e Gioia Tauro dalle ore 07:35 a causa del maltempo. Il treno FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00) è fermo dalle ore 07:31 a Rosarno. Il treno IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) è fermo dalle ore 08:13 a Villa San Giovanni. Il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (15:15) – Reggio Calabria Centrale (8:45) è fermo dalle ore 08:21 a Rosarno.

Tutte e sette le isole dell’arcipelago eoliano da stamattina sono isolate. Già da ieri pomeriggio non vi era stato alcun collegamento con Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. All’elenco si sono aggiunte oggi Lipari, Vulcano e Salina, complici le forti raffiche di vento, con punte che nella notte hanno raggiunto i 50 km/h. Al vento, che ha già causato danni alle colture nelle zone alte delle isole, si sono aggiunti anche nubifragi e un considerevole calo delle temperature.

Per oggi la Protezione civile siciliana ha emesso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido per tutta la fascia settentrionale dell’Isola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: