Tragedia a Roma: la mamma si addormenta mentre allatta, morto neonato

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di un neonato nel reparto di ginecologia dell’ospedale Pertini: il piccolo sarebbe morto schiacciato dalla madre addormentatasi durante l’allattamento, lo riporta il Corriere della Sera.

I pm hanno disposto l’autopsia. Al momento il procedimento è contro ignoti ma gli inquirenti intendono verificare se ci siano state carenze assistenziali.

La donna, 30enne, nel tardo pomeriggio del 7 gennaio, avrebbe chiesto al personale del reparto di potere restare con il figlio alcuni minuti in più dopo averlo allattato. Durante il turno di notte un’infermiera ha notato il corpo senza vita del bimbo accanto alla madre. Sarebbe stato praticato un tentativo di rianimazione ma purtroppo per il neonato non c’è stato nulla da fare.