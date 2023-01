Manca la neve: cancellata la tappa della Coppa del mondo di sci a Garmisch-Partenkirchen

MeteoWeb

Il clima di questa prima parte dell’inverno 2022-2023 continua ad avere ripercussioni sul mondo degli sport invernali. A farne le spese questa volta è la Coppa del mondo maschile.

A causa della mancanza di neve e di previsioni meteo con temperature ‘primaverili‘, infatti, è stata cancellata la tappa della Coppa del mondo maschile di Garmisch-Partenkirchen in Germania prevista per il 28 e 29 gennaio sulla pista Kandahar. A darne comunicazione è la Federazione Internazionale dello Sci (Fis) che sta cercando di trovare nuove date per recuperare le due gare.