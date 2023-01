Mareggiate sulla costa amalfitana, situazione critica nella notte a Marina di Vietri sul Mare | FOTO

MeteoWeb

Vento forte e intense mareggiate hanno provocato danni su tutta la costa amalfitana. Situazione critica nella notte a Marina di Vietri sul Mare (foto nella gallery), dove si sono registrati danni significativi sia sul lungomare che a proprietà private. I volontari della Protezione Civile, con i consiglieri comunali Salvatore Pellegrino e Daniele Benincasa, sono stati impegnati per tutta la notte a cercare di limitare i danni e preservare l’incolumità pubblica. Le onde sono arrivate sino alle strade interne, allagandole.

A Minori le onde lunghe hanno oltrepassato le balaustre, invadendo il lungomare e travolgendo le barche messe a ricovero, spingendole contro le auto in sosta al parcheggio del fronte mare. Tronchi e detriti sono sparsi su tutta l’area.

