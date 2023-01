Mareggiata nel Salento: emergono scheletri di epoca romana a Porto Cesareo

MeteoWeb

Due scheletri umani e le relative tombe sono stati individuati sulla battigia di Porto Cesareo, in Salento, nell’area di una necropoli romana. A riportarli alla luce sarebbe stata una mareggiata. Ad accertare la presenza degli scheletri sono stati gli ispettori ambientali dopo la segnalazione di un cittadino.

Gli ispettori hanno provveduto ad allertare la Soprintendenza che ha disposto subito la messa in sicurezza delle tombe. L’area è monitorata giorno e notte. Non si tratta del primo ritrovamento: dopo le mareggiate già in passato sono emerse testimonianze dell’antico insediamento romano.