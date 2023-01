La furia del Medicane Polare si abbatte su Rimini: danni e alberi abbattuti per il vento impetuoso

MeteoWeb

Sono circa 74 gli interventi dei Vigili del fuoco svolti sinora a Rimini, ai quali si aggiungono 14 interventi ancora da svolgere, una ventina quelli della Polizia locale e 7 quelli delle squadre di volontari della protezione civile sul territorio comunale. Gli interventi sono concentrati soprattutto nella zona di Covignano, oltre ad alcune situazioni in altre zone della città come in via Mantegazza, in via Castellacci, via Raticosa, via Tomasetta, via Giangi, via Grotta Rosa dove sono intervenute le squadre della polizia locale, dei vigili del fuoco e della protezione civile per rimuovere gli alberi caduti.

I pompieri sono intervenuti soprattutto per la caduta di diversi alberi e per i danni causati dal vento della notte con raffiche che hanno raggiunto punte di 90-100 km/h con valori medi intorno ai 60-70. La struttura comunale della protezione civile ha subito attivato la fase d’attenzione per seguire l’andamento delle condizioni meteo che ha fatto scattare l’attività di presidio territoriale.

Polizia locale, Protezione civile comunale e Geat (Gestione servizi ambiente e territorio) sono al lavoro a Riccione per far fronte ai danni provocati dalle forti raffiche di vento e pioggia. Il Comune fa sapere però che non si sono riscontrate particolari criticità. Già dalle prime ore del mattino la polizia locale è intervenuta a mettere in sicurezza viale Saluzzo dove è caduto un albero sulla strada. Anche nel parcheggio davanti alla Stazione un grosso pino è caduto nel giardino di una abitazione privata, nessun danno a persone. Un altro pino si è abbattuto sulla pista di pattinaggio in viale Milano. In viale Orazio una parte di alberatura è caduta su un mezzo di una cooperativa sociale che stava facendo pulizia: anche in questo caso non si sono riscontrati danni a persone. In viale Dante, sul porto, il vento ha ribaltato la scritta “Riccione”, che verrà ripristinata già domani. In diversi cantieri il forte vento ha ribaltato inoltre le recinzioni. Stessa situazione sulla spiaggia dove il fortunale ha divelto alcune barriere che proteggono gli stabilimenti d’inverno. Geat è al lavoro per liberare le strade da alcuni alberi abbattuti e ramaglie. Nei prossimi giorni Hera invece, interverrà sulle arterie di maggiore scorrimento per liberarle subito dagli aghi di pino.

