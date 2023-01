Medicina: brevi periodi di intensa attività fisica possono ridurre il rischio di mortalità

MeteoWeb

Brevi e vigorose esplosioni di attività fisica della durata di uno o due minuti, che si verificano come parte della vita quotidiana – come camminare molto velocemente – sono associate a un a riduzione sostanziale del rischio di morte, secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine. Questa diminuzione del rischio era quantitativamente simile agli effetti di una vigorosa attività fisica nel contesto dell’esercizio nel tempo libero.

L’analisi

La crescente disponibilità di dati sull’attività fisica da dispositivi indossabili ha permesso di valutare le conseguenze sulla salute durante brevi periodi di attività, che in precedenza erano difficili da misurare.

Lo studioso Emmanuel Stamatakis insieme ai suoi colleghi hanno analizzato i dati dell’accelerometro indossabile di 25.241 partecipanti alla Biobanca del Regno Unito, che hanno riferito di non svolgere attività fisica nel tempo libero. Per questa coorte, con un’età media di 61,8 anni, i dati sulla mortalità erano disponibili per un periodo medio di follow-up di 6,9 anni, durante il quale si sono verificati 852 decessi. Hanno scoperto che le persone che si sono impegnate in una vigorosa attività fisica intermittente (VILPA), avevano rischi sostanzialmente ridotti di mortalità, rispetto a quelli di persone che non si sono impegnate in nessun tipo di attività fisica.

Una riduzione del rischio di mortalità

Gli autori hanno concluso che 3 serie di VILPA al giorno della durata di uno o due minuti ciascuno erano associati a una riduzione del 38-40% del rischio di mortalità per tutte le cause e per cancro e una riduzione del 48-49% del rischio di mortalità per malattie cardiovascolari. Questa riduzione del rischio di mortalità era simile al beneficio di un’intensa attività fisica tra i 62.344 partecipanti alla Biobanca del Regno Unito che hanno riferito di essersi impegnati nell’esercizio fisico nel tempo libero.

Gli studiosi suggeriscono che le loro scoperte mostrano che le persone che non sono in grado o non vogliono fare esercizio possono ancora trarre grandi benefici dalle brevi esplosioni di attività vigorosa che si verificano nel corso della vita quotidiana.