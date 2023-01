Attrice di Mercoledì Addams uccisa da un ictus causato da una cattiva abitudine

MeteoWeb

Lisa Loring, l’attrice che ha interpretato Mercoledì Addams nel primo adattamento cinematografico de La famiglia Addams, è morta all’età di 64 anni a causa di un ictus. Loring è morta sabato sera in ospedale circondata dalla sua famiglia, come ha riferito la figlia alla rivista Variety. “Se ne è andata pacificamente con entrambe le sue figlie che le tenevano le mani“, ha detto.

L’amica personale di Loring, l’autrice Laurie Jacobson, le ha dedicato un post su Facebook. “È con grande tristezza che comunico la morte della nostra amica Lisa Loring. Quattro giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dall’ipertensione. È stata attaccata al supporto vitale per tre giorni. Ieri la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è morta ieri sera“.

Loring ha interpretato Mercoledì Addams dal 1964 al 1966, nel primo adattamento dei cartoni New Yorker di Charles Addams, assumendone il ruolo quando aveva solo cinque anni. La sua interpretazione della macabra figlia degli Addams, con la sua vena gotica e le classiche treccine, è stato un punto di riferimento. Le attrici che l’hanno interpretata in seguito, infatti, sia nei film cinematografici che in TV, si sono ispirate a lei per l’amato personaggio.