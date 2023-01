Meteo, il ruggito dell’inverno divide l’Italia: freddo e maltempo al Sud, caldo clamoroso per il foehn al Nord

MeteoWeb

L’Italia è divisa in due in queste ore per l’ondata di freddo che sta interessando in modo particolarmente intenso il Sud con forti piogge, temporali, nevicate anche a bassa quota, venti impetuosi e mareggiate mentre al Centro/Nord splende il sole e a causa del foehn le temperature sono salite fino a livelli primaverili. Al Sud proprio questo pomeriggio stanno irrompendo le masse d’aria più fredde, al punto che forti temporali stanno interessando Calabria meridionale e Sicilia. Una forte grandinata sta colpendo lo Stretto di Messina con vento impetuoso da Nord/Ovest e neve su Peloritani e Aspromonte oltre i 900 metri di altitudine. Piove e fa freddo anche in molte altre località di Calabria e Sicilia, e ancora su Molise, Puglia, Campania e Basilicata dove il maltempo continuerà fino a tarda sera.

Al Nord, invece, è primavera: il cielo è sereno e limpido, splende il sole su tutto il territorio e dai satelliti si vede bene l’innevamento alpino dopo le nevicate delle scorse ore. Al suolo, però, fa molto caldo proprio a causa del foehn: le temperature hanno raggiunto i +17°C nel cuore della pianura Padana, tra Lombardia e Veneto, e sono arrivate addirittura a +19°C in Liguria.

Di seguito i valori massimi parziali più significativi giornalieri:

Liguria : +19°C a Moneglia, Levanto e Castelnuovo Magra, +18°C a Imperia, Alassio, Borgomaro, Sarzana, Sestri Levante e Loano, +17°C a La Spezia, Lavagna, Chiavari, Rapallo, Varazze, Sanremo e Ventimiglia, +16°C a Savona, +15°C a Genova.

: a Moneglia, Levanto e Castelnuovo Magra, a Imperia, Alassio, Borgomaro, Sarzana, Sestri Levante e Loano, a La Spezia, Lavagna, Chiavari, Rapallo, Varazze, Sanremo e Ventimiglia, a Savona, a Genova. Veneto : +17°C ad Arzignano e Sandrigo, +16°C a Padova, Vicenza, Bassano del Grappa e Campodarsego, +15°C a Verona, Mestre, Dolo e Vigasio, +14°C a Treviso, Feltre, Roverchiara e San Donà di Piave, +13°C a Chioggia, Peschiera del Garda, Rovigo, Lendinara e Legnago, +12°C a Bibione, +11°C a Venezia.

: ad Arzignano e Sandrigo, a Padova, Vicenza, Bassano del Grappa e Campodarsego, a Verona, Mestre, Dolo e Vigasio, a Treviso, Feltre, Roverchiara e San Donà di Piave, a Chioggia, Peschiera del Garda, Rovigo, Lendinara e Legnago, a Bibione, a Venezia. Lombardia : +17°C a Cremona e Olmeneta, +16°C a Lodi, Seriate, Crema, Buccinasco e Mozzanica, +15°C a Milano, Bergamo, Pavia, Monza, Rho, Voghera, Robbio e Asola, +14°C a Mantova, Moltrasio e Desenzano, +13°C a Brescia, Como e Lecco, +12°C a Varese.

: a Cremona e Olmeneta, a Lodi, Seriate, Crema, Buccinasco e Mozzanica, a Milano, Bergamo, Pavia, Monza, Rho, Voghera, Robbio e Asola, a Mantova, Moltrasio e Desenzano, a Brescia, Como e Lecco, a Varese. Emilia Romagna : +15°C a Piacenza, +14°C a Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Fidenza e Salsomaggiore Terme, +13°C a Ferrara, Ravenna, Crevalcore, Comacchio, Argenta e Cesenatico.

: a Piacenza, a Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Fidenza e Salsomaggiore Terme, a Ferrara, Ravenna, Crevalcore, Comacchio, Argenta e Cesenatico. Trentino Alto Adige : +15°C ad Arco e Avio, +14°C a Rovereto, +13°C a Trento e Bolzano, +12°C a Merano, +10°C a Bressanone e Agordo.

: ad Arco e Avio, a Rovereto, a Trento e Bolzano, a Merano, a Bressanone e Agordo. Piemonte : +14°C a Torino, Novara, Verbania e Casale Monferrato, +13°C a Cuneo, Asti, Alessandria e Domodossola.

: a Torino, Novara, Verbania e Casale Monferrato, a Cuneo, Asti, Alessandria e Domodossola. Friuli Venezia Giulia: +13°C a Trieste, Pordenone, Palmanova, Codroipo, Cervignano del Friuli e Sacile, +12°C a Udine, Aviano e San Daniele del Friuli.

