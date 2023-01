Meteo Trentino: da domani prevista neve

MeteoWeb

Da domani, domenica 15 gennaio, è prevista neve in Trentino. Lo comunica Meteotrentino, che avverte che “le precipitazioni inizieranno dal tardo pomeriggio-sera in estensione da ovest, nevose mediamente oltre gli 800-1.000 metri, localmente a quote inferiori, in esaurimento nella notte”.

“Lunedì qualche schiarita al mattino poi possibili deboli precipitazioni verso sera, nevose oltre i 600 metri circa. Nei giorni successivi ancora molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, più probabili tra martedì e mercoledì, e nevicate possibili anche a quote basse”, conclude Meteotrentino.