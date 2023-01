Meteo Veneto: ancora tempo stabile ma anche nebbie e foschie

MeteoWeb

Continua la condizione di tempo in prevalenza stabile in Veneto, con presenza di nebbia e diffuse nubi basse in pianura e nelle valli prealpine; sulle zone montane nella giornata di martedì una modesta depressione produrrà degli annuvolamenti, senza precipitazioni significative, mentre nei giorni seguenti si avrà nuovamente stabilità e tempo perlopiù soleggiato. Temperature ben superiori alla media del periodo.

Pomeriggio/sera di Martedi 3

In pianura cielo coperto per nubi basse, con foschie/nebbie nelle ore più fredde, in attenuazione nelle ore centrali; sui rilievi presenza di diffusa nuvolosità medio-alta. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo sporadiche deboli precipitazioni sui rilievi, e qualche pioviggine locale in pianura. Temperature ancora molto miti per il periodo, con scarsa escursione termica tra giorno e notte.

Mercoledì 4

Cielo: Sui rilievi cielo sereno al mattino, poi parzialmente velato per passaggio di nubi alte; in prevalenza coperto per nubi basse in pianura e nelle valli prealpine, salvo qualche possibile locale attenuazione della nuvolosità, con probabili foschie o locali nebbie specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o con locali modeste variazioni.

Venti: In pianura deboli occidentali; in montagna da deboli a moderati da nordovest.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 5

Cielo: Prevalenza di nuvolosità bassa su pianura e valli prealpine, con locale presenza di foschie/nebbie nelle ore più fredde; schiarite sulle zone centro-occidentali al pomeriggio. Sui rilievi Prealpini, dalle quote medie, e sulle Dolomiti, giornata in parte soleggiata con velature per transito di nubi alte.

Precipitazioni: Assenti

Temperature: Stabili o in locale diminuzione in pianura, in contenuto generale rialzo in montagna.

Venti: In pianura deboli/moderati occidentali, dal pomeriggio deboli settentrionali. In montagna tesi da nordovest, fino a forti in alta quota.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 6

Giornata generalmente soleggiata sulle Dolomiti e sulle Prealpi, dalle quote medio-alte, salvo qualche velatura per nubi alte in transito e locali nubi basse nelle ore più fredde. Altrove al mattino prevalenza di nubi basse e locali nebbie, con qualche schiarita sulle zone centro-settentrionali al pomeriggio. Temperature in calo in montagna, valori con variazioni di carattere locale in pianura.

Sabato 7

In montagna parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta; in pianura al mattino parziali schiarite, poi nuovo aumento della copertura per nubi basse. Non esclusa qualche debole locale pioggia verso sera. Temperature senza significative variazioni nelle minime, in lieve calo nelle massime.