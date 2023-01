Meteo Veneto: tempo stabile e temperature oltre la media

MeteoWeb

Prevalenza di condizioni di tempo stabile in Veneto, soleggiato in alta montagna, ma con presenza di nubi basse in pianura e nelle valli. Tra martedì e mercoledì transiterà una saccatura in alta quota che produrrà degli annuvolamenti anche in montagna, senza precipitazioni significative. Temperature ben superiori alla media del periodo.

Pomeriggio/sera di Domenica 1

Su pianura e Prealpi cielo nuvoloso per nubi basse stratiformi, con intensificazione delle foschie e formazione di locali nebbie dopo il tramonto; sulle Dolomiti cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature. Temperature diurne in aumento in pianura rispetto a sabato. Venti in quota tesi/forti sud-occidentali; altrove deboli variabili.

Lunedì 2

Cielo: In pianura e sulle Prealpi, prevalenza di nubi basse, con foschie e nebbie specie nelle ore più fredde; sui rilievi montani tempo in prevalenza soleggiato.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento, salvo in quota dove saranno in calo; massime in lieve calo in montagna e sulla pianura occidentale, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota sud-occidentali tesi/forti, in attenuazione dal pomeriggio; altrove deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 3

Cielo: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con foschie/nebbie in pianura in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di sporadiche deboli precipitazioni soprattutto nel pomeriggio/sera; limite della neve oltre i 1500-1700 m.

Temperature: In montagna in diminuzione. In pianura, nei valori minimi in calo sulle zone centro-settentrionali, in rialzo verso sud, in quelli massimi prevalentemente in aumento.

Venti: In quota occidentali, fino alla mattina moderati, dalle ore centrali deboli. Altrove deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 4

Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte; probabili foschie o locali nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in locale lieve variazione.

Giovedì 5

Cielo poco nuvoloso con possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature prevalentemente in diminuzione in pianura, in rialzo in montagna.